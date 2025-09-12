ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１２日、予選３日目が行われた。佐々木大河（２９＝大阪）が?究極?の勝負駆けに挑む。予選折り返しの３日目は２Ｒ６号艇の１回走り。大外からコンマ１２の好スタートを放つも１周１Ｍは展開なく後方に置かれる。それでも道中猛烈な追い上げを見せて３着。準優入りへ望みをつないだ。タッグを組む３１号機は前節の優出機（５着）で機率は２４％と数字は低いものの、それ以上のパワ