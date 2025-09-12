歌手の森山良子、南こうせつ、さだまさし、ＴＨＥＡＬＦＥＥが１２日、東京国際フォーラムで「トリビュートライブ加山雄三のすべて」に出演した。加山雄三を慕うアーティストと若大将サウンドのコラボ。ＡＬＦＥＥは、３人のハーモニーと力強いギター演奏で「蒼い星くず」「夜空の星」を披露した。続く、さだは「大好きな加山さんの歌を料金をいただいて歌えるなんて幸せ」と感慨深げに語り、「ある日渚に」「君のために」