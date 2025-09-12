◆パ・リーグ楽天６―３ロッテ（１２日・楽天モバイル）楽天の先発・古謝樹投手は４安打６奪三振３失点で７回途中降板も、プロ１年目の昨季挙げた５勝を上回る６勝目を手にした。「５回まで先制点を取られないように、というのは投手の共有事項として言われていた。先制点をやらないようにできたのはよかった」と振り返った。ここまで３連敗中だったが、この日は序盤から味方打線の援護を受け、“４度目の正直”で手にした白星