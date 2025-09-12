きょうの為替市場、ドル高が優勢となる中、ドル円は一時１４８円台に上昇する場面も見られた。本日の上げで再び２１日線を回復しているが、１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。 今週のインフレ指標と先週からの雇用指標を経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを確信している。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。その確率は１０％以下となっている