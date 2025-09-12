歌手の福山雅治(56)が12日放送のフジテレビ系「タビフクヤマ」（後9・00）に出演。初めてのアルバイトをクビになった驚きの理由を明かした。女優・有村架純、俳優のリリー・フランキー、満島真之介とともに向かう道中で上京して初めてのアルバイトを振り返った。福山は「バンドを組みたかったから、シティーなイケてる最先端のメンバーと組みたいと思った時に、そういう人が集まるところってどこだ?ピザ屋さんだと思って」と