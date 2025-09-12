アンジャッシュ・渡部建が６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新。サッカー元日本代表の本田圭佑をゲストに招いた。本田はＪリーグで活躍後、０８年にオランダ１部ＶＶＶフェンロへ移籍。１４年には世界的な強豪クラブＡＣミランに加入。代表戦も含め国際的な舞台で活躍。印象的な選手を聞かれた本田はブラジル代表の名ＤＦとして名を馳せたチアゴ・シウバを述懐した。「（代表戦で）僕ら毎回、負けてるん