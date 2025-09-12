【J1第29節】(ノエスタ)神戸 0-0(前半0-0)柏<警告>[神]井手口陽介(85分)主審:飯田淳平└アメリカ遠征から帰国のFW細谷真大が後半途中から登場も…2位柏、3位神戸は勝ち点1ずつを分け合う