[9.12 J1第29節 神戸0-0柏 ノエスタ]3位・ヴィッセル神戸のホームで行った2位・柏レイソルとの大一番は、0-0の引き分けに終わった。勝ち点54の両チームが勝ち点1ずつを積み上げたことで、同55の首位・京都に勝ち点で並んだ。前半に両チームに負傷者が出る試合になった。まずは柏が前半12分、サイドでMF井手口陽介とボールを奪い合ったMF渡井理己が倒れた際に右ひざを負傷。MF仲間隼斗との交代を余儀なくされる。続いて神戸が