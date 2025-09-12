【J1第29節】(Gスタ)町田 1-1(前半0-0)横浜FC<得点者>[町]ミッチェル・デューク(88分)[横]伊藤槙人(56分)<警告>[横]小倉陽太(51分)、ヤクブ・スウォビィク(90分+5)主審:今村義朗└優勝戦線の町田は終盤デューク弾でドロー…望月がアメリカ戦から中2日出場、横浜FCは内定大学生DF細井が超ロングスローアシスト