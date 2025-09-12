【J1第29節】(Eピース)広島 1-1(前半0-0)京都<得点者>[広]佐々木翔(63分)[京]ラファエル・エリアス(88分)<警告>[京]ラファエル・エリアス(67分)、マルコ・トゥーリオ(86分)、太田岳志(90分+4)主審:木村博之└京都が限られたチャンスを生かしてドロー!! 次節出場停止もFWエリアス、広島から得点ランク単独首位浮上の同点弾