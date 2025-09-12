[9.12 J1第29節 広島 1-1 京都 Eピース]1試合消化の多い6位・サンフレッチェ広島は12日、ホームに4ポイント差で追う首位の京都サンガF.C.を迎えてJ1第29節を開催して1-1で引き分けた。広島は日本時間換算で日本代表戦から中1日のGK大迫敬介が先発出場し、DF荒木隼人と同じくアメリカ遠征を行った韓国代表DFキム・ジュソンはベンチスタートとなった。対する京都はFWマルコ・トゥーリオがおよそ1か月ぶりのメンバー入りで交代要