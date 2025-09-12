[9.12 J1第29節 町田 1-1 横浜FC Gスタ]J1リーグは12日に第29節を行った。FC町田ゼルビアと横浜FCの対戦は1-1のドローに終わった。町田は前節に川崎フロンターレに敗れて公式戦14試合ぶりの黒星を喫した。首位と勝ち点4差の5位に位置するなか、ホームに横浜FCを迎える。MF増山朝陽が加入後リーグ戦初出場となり、またアメリカ遠征から帰還した日本代表DF望月ヘンリー海輝はベンチに入った。一方、横浜FCはリーグ戦19位と降格