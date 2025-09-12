任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switch2ソフトとなる『ゼルダ無双 封印戦記』が、11月6日に発売されることが決定した。【画像】ド迫力…『ゼルダ無双 封印戦記』の場面カット『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』では描かれなかった、ゼルダ姫とラウルたちの知られざる物語が展開される。