ことし7月、神奈川県警のパトカーが乗用車に衝突され、警察官2人がケガをした事件で、現場から逃走していた男が逮捕されました。この事件はことし7月、神奈川県相模原市で交差点を直進した神奈川県警のパトカーが信号を無視した乗用車に衝突され、警察官2人が左膝のじん帯を損傷するなどのケガをしたものです。この車は衝突する前、東京・八王子市で不審車両として、警視庁に停止を求められたところそのまま逃走し、その後、警視庁