西武７―３日本ハム（パ・リーグ＝１２日）――西武が快勝。四回に山村の適時二塁打などで２点を先行し、八回にセデーニョの３ランなどで突き放した。日本ハムは九回に３点を返したが、反撃が遅かった。◇楽天６−３ロッテ（パ・リーグ＝１２日）――楽天が３連勝。一回に鈴木大の適時打と浅村の３ランで４点を先取し、二回にも加点。継投で反撃を断った。ロッテは今季パ・リーグ全球団に負け越しが決定。