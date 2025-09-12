「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）３位のＤｅＮＡは直近１０試合で７勝３敗と調子を上げ、２位の巨人に１ゲーム差と迫り、４位とのゲーム差を「４」に広げた。三浦監督は８点リードの九回に野手の北村拓が登板したことについて「相手には相手の事情があるので」と大人の対応を見せ、林、神里の安打で好機を整え、蝦名の中犠飛で１点を追加した事実を評価。「うちはうちでしっかりと攻撃を最後までやっていく