【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用アクション「流星のロックマン パーフェクトコレクション」が発表された。発売は2026年予定。 本作は、「流星のロックマン」シリーズ全7作を1本にまとめたパーフェクトコレクション。オリジナル版の上下画面が1画面に表示されるように