SKY-HIが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲「At The Last」のBehind The Scenes を公開した。◆「At The Last」Behind The Scenes今回公開された映像は、「At The Last」の楽曲制作やMV撮影の舞台裏に迫り、オーディションと並行して進められたSKY-HIのリアルな姿と、この楽曲、そして『THE LAST PIECE』に懸ける熱い想いや覚悟を映し出した、魂の軌跡が刻まれたメイキング映像となって