◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―０中日（１２日・マツダスタジアム）広島は、９月初の連勝で４位に浮上した。８月２９日まで５連勝して以来。月間２０敗（５勝）を喫した昨年９月は、一度も連勝がなかった。初回、小園が４戦連続の初回先制打から２得点。その後も得点を重ね、８月１２日の阪神戦以来、今季５度目の１試合９得点。先発・森は、７回１１１球で８安打１四球、６奪三振で無失点と好投。先発陣で唯一、白星先行となる