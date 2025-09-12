CHAQLA.が10月1日にEP『覚命盤』をリリースする。同EPより本日9月12日に先行配信開始となった「ANTHEM」のミュージックビデオが公開された。ミュージックビデオを手掛けたのは映像ディレクターの三好啓介監督。新しい世界を予感させるCG表現を駆使しながら、CHAQLA.メンバーによるコミカルな演技や物語性が、視覚と聴覚の両面で観る者を魅了する仕上がりだ。CHAQLA.は10月11日に浅草花劇場にてワンマン公演＜芸達者＞を開催するこ