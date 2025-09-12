◆パ・リーグロッテ３―６楽天（１２日・楽天モバイル）ロッテのオースティン・ボス投手は初回、浅村に３ランを許すなど４失点。２回にも１失点して５回１０８球を投げて６安打、５失点で９敗目を喫した。５月９日の西武戦から８連敗となり、球団の外国人投手ワースト記録を更新。「初回が全てだと思う。２死から（黒川に）四球で走者を出してしまったが、あそこはしっかり行かないといけないところだった。あの場面は黒川に