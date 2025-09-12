女優の福本莉子が１２日、自身のインスタグラムを更新。ファンへ向けて、“お知らせ”をした。福本は「お知らせです！１０月よりレギュラーラジオ番組が始まります」と始めると、マイクを前に、デザイン性のある大人びた白トップス姿のショットを披露。「ニッポン放送『ＣＯＲＯＮＡｐｒｅｓｅｎｔｓ福本莉子まったり幕間らじお』毎週金曜日２１時３０分〜２１時５０分放送初回は１０月３日（金）スタートです」と番組