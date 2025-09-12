俳優のリリー・フランキー（61）が12日放送のフジテレビ系「タビフクヤマ」（後9・00）に出演。大学卒業後に好きな女性と初デートした際に夜の山下公園で衝撃的な場面に遭遇したことを振り返った。福山にとって縁の深い街である横浜へ向かった。山下公園を訪れると、リリーは「大学卒業してお金なくて。23、24歳ぐらいの時」と、当時好きだった女性と初デートをした思い出を切り出した。夜に山下公園に行くと「あそこに柵が