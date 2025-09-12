キッコーマンソイフーズは、好評を得ている「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」のパッケージを、サンリオの人気キャラクターである「マイメロディ」と「クロミ」のデザインに変更し、9月中旬以降、順次出荷する。「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」は、砂糖を使用せず、大豆のやさしい甘みを活かしている。毎日飲み続けやすい、すっきりとした味わいとなっている。「砂糖不使用 調製豆乳」200ml・1000mlをはじめ、「砂