左から：人感／温度センサー付セラミックヒーター ZCT-12TMB-W、自動首振りコンパクトセラミックヒーター ZCS-06B-H、電気ストーブ 800W ZDQ-08B-W、自動首振り電気ストーブ 900W電響社は、ZEPEAL（ゼピール）ブランドから、セラミックヒーター2製品と電気ストーブ2製品の計4製品を9月中旬以降から順次発売する。省エネ意識の高まりや暖房効率への関心が高まる昨今、在宅ワークの普及もあり「必要な場所だけを効率的に暖めたい」「