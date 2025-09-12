天皇ご一家は、戦後80年の節目に長崎市で原爆の犠牲者を慰霊されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、12日午後、長崎市の平和公園を訪れ、「原爆落下中心地碑」に花を供えられました。両陛下が長崎の原爆犠牲者を慰霊されるのは即位後初めてです。その後、ご一家は被爆者らと懇談されました。中村キクヨさん（101）「21歳の時に被爆しました」天皇陛下「ご親戚の方、亡くなられて」中村キクヨさん（101）「おばが2人。めいが2人。