王子ネピアは、「ムーミン」とコラボレーションした特別パッケージの「ネピア 鼻セレブティシュ ムーミンコラボパッケージ」を9月下旬から順次、数量限定で発売する。同商品は、王子ホールディングスが「ムーミン」とコラボレーションし、森がくらしにもたらす価値を発信する「WITH FOREST PROJECT」から誕生した数量限定商品。同社はこれまで「環境にやさしい気配り」を継続的に実施すべく、商品作りを通して様々な環境配慮への取