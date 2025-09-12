東海地方は9月12日、大気の状態が非常に不安定になっていて、三重県四日市市付近で、午後10時までの1時間に約120ミリの猛烈な雨が降りました。三重県では菰野町周辺でも、午後7時までの1時間に約120ミリの雨を観測しました。12日午後10時15分現在、東海3県に出されている警報・注意報は以下の通りです。土砂災害警戒情報：四日市市（いなべ市・菰野町は解除）大雨警報：いなべ市・菰野町・東員町・一宮市洪水警報：四日市市