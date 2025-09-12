任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switch2ソフトとなる完全新作『ヨッシーとフカシギの図鑑』を発表し、2026年春に発売することを発表した。【動画】ヨッシーと大冒険！公開された完全新作ゲーム『ヨッシーとフカシギの図鑑』映像ヨッシーが主役で、図鑑の中で起こる不可思議な冒険を繰り広げていく内容になる。