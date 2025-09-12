こども家庭庁は１２日、子どもと接する業務に就く人の性犯罪歴を確認する新制度「日本版ＤＢＳ」の稼働に向け、運用指針策定の基になる「中間とりまとめ」案を検討会に示した。利用可能な民間事業者として学習塾や子ども食堂、芸能事務所など幅広く設定し、犯歴情報の厳格な扱いを求めた。学校を含む最大約２３万の事業者が対象となる見込みだ。日本版ＤＢＳは昨年６月に成立した「こども性暴力防止法」に盛り込まれた制度で、