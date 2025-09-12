King ＆ Princeの高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00〜)の最終話が5日に放送された(※以下、ネタバレあり)。『DOPE麻薬取締部特捜課』最終回の場面写真木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・