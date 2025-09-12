バドミントンの香港オープンは12日、各種目の準々決勝が行われ、女子ダブルスで今大会がデビュー戦となった志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗組は岩永鈴、中西貴映組（以上BIPROGY）に1―2で競り負けた。保原彩夏、広上瑠依組（ヨネックス）は中国ペアを破り、準決勝に進出した。混合ダブルスの渡辺勇大（J―POWER）松友美佐紀組も4強入りした。（共同）