12日、27日（土）に東京・立川立飛アリーナで行われるBreaking Down17の一次オーディションの模様が朝倉海の「KAI Channel」で公開され、元チーム武尊の一員として戦った“悩める”ファイターが電撃参戦。「ゲイビデオに出たりして…」「いま何してるかわかんない」など、自身の現状、苦しい胸の内を激白。さらに“衝撃の一言”で戦わずして第一次オーディションをクリアした。【映像】「ゲイビデオに…」元チーム武尊の“悩める