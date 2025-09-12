参院予算委員会で答弁する小泉農相＝１２日、国会内小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は１２日、自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への立候補に向け最終調整に入った。閣議後会見で、地元支援者の意向を聞いた上で判断する考えを明らかにした。関係者によると、１３日に横須賀市内で会合を開く予定だ。小泉氏の出馬には待望論がある一方、近い議員や地元支援者には慎重論も少なくない。「ポスト石破」の筆頭格とさ