一目惚れして付き合った彼氏・斗真の浮気を知った、つぐみ。さまざまな矛盾する気持ちと葛藤しながら、価値観の合わない人との付き合い方を学び、本当の幸せを手に入れるまでの物語です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。人間まおさんによる、『辛い恋愛で成長したつぐみちゃん』第5話をごらんください。 デート帰りの電車の中、スマホを見ながらニヤける斗真。ふと、斗真の手元を見ると、「早く会いたい