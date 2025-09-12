【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時～ 配信 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が発表された。2026年4月に公開を予定。 本作は「スーパーマリオ」シリーズの新作映画。2023年公開の映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」