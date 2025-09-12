この秋はいつものガーリーに加えて大人っぽさもまといたい...！そこで今回は、平成の大ブームとなった“森ガール”を現代風にアップデートした「ガーデンコアコーデ」をお届けします。ヒッピースタイルを連想させるフリンジに、無理のない甘さをプラスしてくれるレース。その魅力に深く酔いしれて♡【ガーデンコア】って？平成の歌姫・西野カナが取り入れたことでも話題を呼び、大ブームとなった「森ガール」と呼ばれるファッ