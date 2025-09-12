◆パ・リーグ日本ハム３―７西武（１２日・エスコン）西武・高橋光成投手が８回０／３を９安打無四死球３失点で７勝目を挙げた。「今日は全球種良かった。テンポ良く、どんどんゾーンの中で勝負できた」と力のある直球とキレ抜群のカットボールを軸に凡打を量産し、５回までに費やした球数はわずかに６０球。順調にアウトカウントを積み上げ、８回まで５安打無失点の完封ペースで９回のマウンドへ。だが、先頭のレイエスにこ