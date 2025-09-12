◆パ・リーグ日本ハム３―７西武（１２日・エスコン）日本ハムが西武に敗れ、試合のなかったソフトバンクとのゲーム差が２・５に拡大した。新庄剛志監督は試合後、球団を通して、「今まで見た高橋君のなかでも今日は一番よかった。あれはなかなか打てない」と西武先発・高橋に脱帽するしかなかった。連勝は２で止まり、試合のなかった首位・ソフトバンクとのゲーム差は２・５に拡大。ソフトバンクの優勝マジックは１つ減って１