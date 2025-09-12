◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―０中日（１２日・マツダスタジアム）中日は８月１９日以来の今季ワーストタイとなる借金１３となり、５位に転落した。３位のＤｅＮＡと５・５ゲーム差で、残り１４試合。ＣＳ進出争いは、さらに厳しい状況に追い込まれた。今季最大９点差での大敗。井上一樹監督は「（報道陣から）切り出しづらいだろうから、俺から全部話すよ」と質問を受けず、自ら語り始めた。まず「大事な試合と言っているな