◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本６Ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラースタジアム那覇）高校日本代表の粘り強さが「世界一王手」につながった。延長９回１死満塁、岡部飛雄馬遊撃手（敦賀気比）がサヨナラスクイズを決め、球場全体が歓喜の渦に包まれた。岡部は「仲間たちがチャンスで回してくれたので、気持ちを入れて立つだけで