テレビ朝日の森山みなみアナウンサーの、爽やかなコーデショットに反響が寄せられている。森山アナは１２日、「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と始め、自身のインスタグラムを更新。グリーンのノースリーブブラウスに白のパンツをあわせた肩出しコーデや、ブルーの半袖ニットコーデなどを披露し、「このところ天気が不安定な日が続いていますね週末も急な雨や気温差に備えて、体調に