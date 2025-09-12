俳優の板垣李光人さん（23）が、作・絵を手がけた絵本『ボクのいろ』が11月6日に発売されることが12日、発表されました。本作が、板垣さんにとって初の絵本になるということです。本作は、今年4月に絵本投稿サイト『よみきかせキャンバス』にて、デジタルで発表された作品に加筆修正し、さらに描き下ろしを加えたもの。“自分らしさ”をテーマに、真っ白なからだをもつ不思議な生き物・ヌルが、さまざまな出会いを経て自分の色を探