シンガー・ソングライターの奥田民生（６０）と、歌手の吉川晃司（６０）によるユニット「ＯｏｏｃｈｉｅＫｏｏｃｈｉｅ」が１２日、東京・日本武道館で全国ツアーの東京公演最終日を迎えた。２人が奏でる音楽に、熱狂が止まらない。ユニットのデビューとともに発表された「ＧＯＬＤ」、歌詞が全編広島弁の「ショーラー」といったアルバム収録曲はもちろん、ユニコーン名義の「ＭａｙｂｅＢｌｕｅ」、「さすらい」や「ＬＡ