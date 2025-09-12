気象台は、午後10時9分に、大雨警報（浸水害）を一宮市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・一宮市に発表 12日22:09時点西部では、13日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■一宮市□大雨警報【発表】・浸水13日未明にかけて警戒1時間最大雨量30mm