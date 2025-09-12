気象庁は、12日午後10時8分に「記録的短時間大雨情報」を三重県へ発表しました。午後10時までの1時間に、四日市市付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼12日午後10時までの1時間雨量・四日市市付近約120ミリ▼12日午後7時までの1時間雨量・菰野町付近約120ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身