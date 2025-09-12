秋冬の定番として愛されるsloggi（スロギー）のニットインナーに、新作が加わります。ふわふわの糸で仕立てられた「ホイップタッチ」シリーズには新色が仲間入りし、さらに持ち運びに便利な「ミニウォーマー」が新登場。おうち時間をあたたかく快適にしてくれるだけでなく、旅行やギフトにもぴったりのアイテムが揃いました。心地よさと実用性を兼ね備えたsloggiの新作をチェックしてみませんか？