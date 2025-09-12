埼玉県が１２日、「大宮スーパー・ボールパーク基本計画」を発表した。その中には大宮競輪場の移設計画があり、現状は大宮公園の第一公園側に設置されているが、計画に伴い、第二公園へ移設および多目的競技場という形で生まれ変わる方針となっている。なお、周長や屋内かドーム型になるかなどの具体案は未定。計画の進ちょくに対し、日本競輪選手会・埼玉支部長の白岩大助（４５）＝埼玉・８４期・Ｓ２＝がコメントを発表した