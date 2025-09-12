義両親との同居には、いろいろなトラブルの種が隠れているものかもしれません。たとえ義両親との関係が良好だとしても、義理のきょうだいたちの行動にイライラしてしまう……なんてケースも決して少なくはないでしょう。今回の投稿者さんも、義妹の言動に悩まされているようですよ。『完全分離二世帯住宅で義両親と同居しています。義妹と赤ちゃんが頻繁に来ることに、イライラしてしまいます』完全分離の二世帯住宅で義両親と同居