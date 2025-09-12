福岡県警門司署は12日、北九州市門司区寺内1丁目付近の道路上で11日午後6時40分ごろ、帰宅中の女子中学生が見知らぬ男が乗る車両からつきまとわれる事案が発生したとして防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代、長髪、めがねなし、マスクなし。